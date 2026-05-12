Елітне будівництво під Києвом: повідомлено про підозру ще 6 учасникам організованої групи

За даними слідства, за чотири роки підозрювані "відмили" понад 460 млн гривень.

НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, яку вчора викрили на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

Повідомляється, що підозри отримали:

Колишній віцепремʼєр-міністр України.

Бізнесмен (один з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас).

Інші особи.

За даними слідства, протягом 2021-2025 років підозрювані "відмили" понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області. Зокрема йдеться про будівництво на земельній ділянці загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій, а також допоміжних будівель зі спорудами. Крім того, на цій території також планувалося зведення окремої резиденції загального користування

"Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену - майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це - майже 9 млн дол. США", - додали в НАБУ.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що НАБУ і САП оголосили про підозру колишньому керівнику ОП. Правоохоронці не називали офіційно прізвища, однак з матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Андрія Єрмака. Зазначалося, що його підозра кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Також стало відомо, що на тлі скандалу, повʼязаного з резиденціями в Козині, власники намагалися вивести з-під можливого арешту земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва. Однак ВАКС задовільнив клопотання НАБУ і САП та наклав арешт на земельні ділянки та п'ять об'єктів незавершеного будівництва.

