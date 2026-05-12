В НАБУ розкрили, чи фігурує Зеленський у розслідуванні щодо резиденції 'Династія'

Наразі триває досудове розслідування, наголосили правоохоронці.

Президент України не фігурує в межах досудового розслідування щодо відмивання коштів, які в подальшому були витрачені на будівництво резиденції "Династія" на Київщині. Про це під час брифінгу розповів глава Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

"Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування. Інші слідчі версії про приналежність того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Досудове розслідування триває", – сказав Кривонос.

На уточнювальне запитання, чи відомо слідству, кому належить одна з резиденцій в комплексі "Династія", Кривонос відповів: "R1 – це резиденція 1".

Також у правоохоронців уточнили, хто, крім Андрія Єрмака, входив до складу злочинної групи, якій вручили підозри 12 травня в рамках цієї справи. На що глава САП Олександр Клименко відповів:

"Я думаю, що прізвища цих осіб вам нічого не дадуть. Оскільки вони не несуть ніякого суспільного інтересу. Це особи, які залучалися до будівництва та легалізації коштів. І другий аспект цього питання, що ми не називаємо прізвищ в контексті повідомлення про підозру, оскільки це є порушенням презумпції невинуватості".

Що цьому передувало

Нагадаємо, 11 травня детективи НАБУ і САП оголосили про підозру ексочільнику Офісу Президента Андрієві Єрмаку. За даними слідства, його підозрюють за ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Згодом стало відомо, що НАБУ також оголосило про підозру ще шести фігурантам цієї справи. Серед них, зокрема, колишній віцепремʼєр-міністр України, бізнесмен, а також інші особи.

