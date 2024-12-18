В Радбезі США кажуть, що не впевнені в успіху подібних переговорів і у 2025 році.

Питання вступу України до НАТО вирішуватиме адміністрація обраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Breaking The News.

За його словами, нова адміністрація Трампа "вирішуватиме, як використовувати перспективу можливого членства України в НАТО протягом наступного року".

"Я не впевнений, що ми (адміністрація президента Байдена - УНІАН) досягнемо цього, або що вони досягнуть цього у 2025 році. Але, можливо, починаючи з 2025 року, їм потрібно буде з’ясувати, як це зробити. Зараз у нас немає 32 союзників, які готові запропонувати запрошення (України до НАТО)", - сказав Карпентер.

Відео дня

Він також зазначив, що запрошення до Альянсу - це лише один крок у всьому процесі, при цьому для приєднання України до НАТО потрібне закінчення бойових дій та політичне рішення з боку країн-членів:

"Ми згодні, що Україна колись стане членом НАТО, але на даний момент це все ще відкрите питання".

Вступ України до НАТО - останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що пообіцяли Києву замість членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні. За його словами, партнери обіцяли Києву посилення протиповітряної оборони.

Глава держави попросив союзників допомоги, аби попередні обіцянки були виконані, а також уточнив, що звертається передусім до США, але також і до Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: