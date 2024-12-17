Україні досі треба ще 12–15 систем ППО типу "Петріота", щоб повністю захистити країну від російських ракетних ударів.

На липневому саміті НАТО у Вашингтоні замість запрошення України до Альянсу партнери обіцяли Києву посилення протиповітряної оборони. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до саміту країн–учасниць Joint Expeditionary Force, повідоомляє Офіс президента.

Глава держави переконаний, що Росія спробує завдати нового масованого ракетного удару, щойно буде готова.

"Вони завжди так роблять. Саме тому нам потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору, а це означає наявність достатньої кількості систем ППО. Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми пам'ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам пообіцяли значну кількість систем ППО", - наголосив Зеленський.

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Президент України просить союзників допомоги, аби попередні обіцянки були виконані.

"І, відверто кажучи, наші партнери знають: нам потрібно ще 12–15 систем, крім цих, щоб повністю захистити нашу країну від російських ракетних ударів. Це реально. Головне – політична воля наших партнерів", - підкреслив Зеленський.

При цьому, глава держави уточнив, що конкретно звертається зараз до Сполучених Штатів насамперед, але й до Європи.

"А також до друзів, які зараз онлайн, – наших друзів зі Швеції, країни, яка має змогу швидко надати повну батарею Patriot, доправивши як радар, так і пускові установки. Щодо інших можливостей наша команда вже на зв’язку з вашими командами", - повідомив Зеленський.

Україні потрібно більше систем ППО

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом повідомив, що наразі ведуться обговорення про надання Україні 5 з 7 систем протиповітряної оборони Patriot, які терміново потрібні нашій державі.

10 липня Білий дім оприлюднив спільну заяву президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса і президента України Володимира Зеленського, у якій йшлося про те, що Україні буде передано п'ять стратегічних систем ППО. Зокрема, йшлося про чотири системи Patriot і одну систему Samp/T.

Одночасно тоді США закликали союзників передати Україні всі доступні засоби ППО.

3 грудня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна потребує не менше 20 додаткових систем протиповітряної оборони типу Hawk, NASAMS або IRIS-T для захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських ракетних атак.

10 грудня Зеленський наголосив, що із додатковими 10-12 зенітно-ракетними системами Patriot Україна зможе повністю закрити своє небо для російських ракет. На його переконання, поставку цих ЗРК можна оплатити замороженими активами Росії. Президент України не розуміє, чому країни Заходу не можуть використати щонайменше 30 млрд доларів на посилення української ППО з російських знерухомлених активів.

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