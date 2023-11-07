Єврокомісія не мислить категоріями "4 з 7" виконано, наголосив міністр, говорячи про надані раніше рекомендації.

Україна рухається до рішення Європейської Ради про відкриття перемовин про вступ до Європейського Союзу в грудні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав на брифінгу у Брюсселі журналістам після зустрічі з трьома комісарами Європейського Союзу Олівером Варгеї, Дідьє Рейндерсом та Марошем Шевчовичем.

"Єврокомісія не мислить такими категоріями як 1 з 7, 2 з 7, 3 з 7, 4 з 7... Суть взагалі не в цьому. Суть в кінцевому результаті. І коли ми концентруємося, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного – є результат чи немає результату. Я маю підстави вважати, що результат буде. А ті, хто зараз розганяють незрозуміло звідки взяту інформацію про якусь кількість з якихось, намагаються перетворити перемогу, яка наближається, на зраду", – наголосив Кулеба.

Міністр вважає це неправильним.

"Українським громадянам не треба вестися на всі ці спроби", – сказав Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що завтра, 8 листопада, відбудеться презентація доповіді Європейської комісії, яка "має прокласти подальший шлях до членства".

"В грудні – засідання Європейської Ради, де власне має бути ухвалене рішення", – сказав Кулеба.

"Я не можу зараз йти у деталі... Але (є) чіткий сигнал, який я отримав від усіх співрозмовників, які завтра на засіданні Колегії Європейської Комісії будуть ухвалювати остаточне рішення, і цей сигнал такий: Україна рухається до рішення Європейської Ради в грудні цього року про відкриття перемовин", – наголосив голова МЗС.

Міністр додав, що відбувається багато дипломатичної роботи і Україна продовжує рухатися до мети започаткування переговорів про вступ в ЄС.

"Якщо не станеться якогось форс-мажору, то ми до цієї мети прийдемо. В Україні для цього є політична воля. І сьогодні я переконався, що в в Європейській Комісії є політична воля для досягнення цього результату", – зазначив міністр.

Він додав, що роботи з обох сторін у нас завжди багато.

"Чим ближче ми будемо до членства – тим більше буде задач і роботи і в України, і в Європейської Комісії, але політично ніхто не ставить під сумнів той факт, що Україна туди рухається", – сказав Кулеба.

Шлях України до ЄС: останні новини

Видання Bloomberg пише, що Європейська Комісія порекомендує державам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про членство України. Проте будуть висунуті певні умови. Зазначається, що йдеться про завершення реформ і прийняття законодавства про меншини, боротьбу з корупцією, а також "деолігархізацію" і лобіювання.

Раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що ЄС готовий почати переговори щодо вступу із двома країнами: Україною та Молдовою. Водночас Грузієя отримає статус кандидата.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка днями здійснила візит до України, під час виступу на конференції послів ЄС у Брюсселі наголосила, що членство України в Європейському Союзі – це найкращий спосіб забезпечити її стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

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