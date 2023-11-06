На думку Урсули фон дер Ляєн, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі.

Метою Європейського Союзу має залишатися стійкий і справедливий мир в Україні, а не заморожений конфлікт. Хоча війна проти України стала стратегічною поразкою президента РФ Володимира Путіна, поразка російського диктатора не перетвориться автоматично на перемогу України.

Таку заяву зробила на конференції послів ЄС у Брюсселі в понеділок, 6 листопада, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вказала на три ключові мети, які має переслідувати Європейський Союз.

"Першою метою має бути продовження роботи для справедливого і стійкого миру, а не черговий заморожений конфлікт. Ніхто так не хоче миру, як український народ. Основний шлях до цього – Формула миру президента Зеленського. (...) Тож дозвольте мені попросити всіх вас продовжувати співпрацю, щоб збирати все більше й більше підтримки для Формули миру від країн по всьому світу. Я знаю, що це нелегко, я знаю, що це важка праця, але, по суті, врешті-решт весь світ виграє від справедливого і міцного миру в Україні. Це має бути наша основна місія", – сказала вона.

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По-друге, за словами фон дер Ляєн, Україні потрібна довгострокова безпека.

"Ми маємо забезпечити стійку військову потужність, здатну захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторювалася. Звичайно, це має серйозні наслідки для нашої оборонної промисловості. Треба нарощувати виробничі потужності. (...) Але, звичайно, ми повинні дивитися не тільки на боєприпаси. Ми маємо розглянути протиповітряну оборону – яка зараз є надзвичайно важливою – морські можливості, але, звичайно, у середньостроковій та довгостроковій перспективі також кібернетичні та космічні можливості", – наголосила президент Єврокомісії.

По-третє, на думку Урсули фон дер Ляєн, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі.

"Тільки подумайте про це, щоб Україна відновилася, відповідь – це Європа. Європа є відповіддю на подальше зміцнення демократії в Україні. Захистити Україну від майбутнього втручання – Європа є відповіддю. І – це дуже важливо – зворотне також вірно: у світі, де розмір і вага мають значення, очевидно, що в геостратегічних інтересах Європи завершити наш Союз. Тільки подумайте про це, оскільки понад 500 мільйонів людей живуть у вільному, демократичному та процвітаючому Союзі. Історія знову кличе", – додала вона.

Шлях України до ЄС: останні новини

Reuters пише, що Євросоюз просуває заявку України на вступ до блоку, аби компенсувати її втому від війни. Вже в середу, 8 листопада, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікує звіт з оцінкою прогресу претендентів на членство в ЄС.

Під час свого візиту в Київ голова ЄК також зауважила, що Україна "амбітно" рухається в Євросоюз. За її словами, в Європейському Союзі вражені втіленими українськими реформами під час війни.

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