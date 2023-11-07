Остаточне формулювання висновку ще не узгоджене.

Європейська комісія порекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори про членство України, але з певними умовами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

"Європейська комісія, ймовірно, порекомендує державам-членам почати офіційні переговори після завершення реформ і прийняття законодавства про меншини, боротьбу з корупцією, а також "деолігархізацію" і лобіювання, за словами людей, знайомих з цим питанням і документами", - пише Bloomberg.

Водночас, зазначають джерела, остаточне формулювання висновку ще не узгоджене.

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Висновок комісії, який буде опубліковано 8 листопада, має бути схвалений державами-членами, коли лідери ЄС зустрінуться в грудні на саміті.

Якщо лідери ЄС вирішать офіційно розпочати переговори, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу шляхом складання дорожньої карти та перевірки рівня відповідності між європейським та Українським законодавством паралельно із завершенням Києвом майбутніх реформ.

Вступ України до ЄС - останні новини

Згідно зі звітом Єврокомісії по Україні, наша країна повністю виконала чотири з семи критеріїв на надання статусу кандидата на вступ.

Виконаними вважаються рекомендації щодо процедури відбору суддів Конституційного Суду України, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF; реформу медіагалузі.

Водночас проблеми виникли із запобіганням корупції та реформою законодавства щодо нацменшин.

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