Видання зазначило, що, якщо хтось думає, що шлях Києва до НАТО важкий, то радить почекати і побачити його боротьбу за вступ до ЄС.

Україна знаходиться на шляху приєднання до НАТО і Євросоюзу, але лідери країн-членів Альянсу тільки розчарували Київ розпливчастою заявою про вступ, коли "будуть виконані умови".

Про це йдеться в матеріалі Foreignpolicy. Видання при цьому відзначило чесність НАТО, яке говорить, що ще потрібно подолати перешкоди. "Це різко контрастує з ЄС і його заявами про членство України. Якщо ви думаєте, що шлях України до НАТО - це боротьба, почекайте, що станеться, коли наблизиться вступ України до ЄС", - написало видання.

У матеріалі наголошується, що гучна риторика Брюсселя про майбутнє України в ЄС, яка ніби говорить, що приєднання Києва до блоку справа вирішена.

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Видання нагадало, що коли президент України Володимир Зеленський відвідав Брюссель у лютому, лідери ЄС розштовхували один одного, щоб сфотографуватися з лідером воєнного часу. Президент Євроради Шарль Мішель привітав Зеленського твітом:"Ласкаво просимо додому, Ласкаво просимо в ЄС".

При цьому, коли членство в ЄС детально обговорюється з Україною, основна увага приділяється тому, що Київ повинен зробити, щоб приєднатися. Українці ж приймають нові закони і реформи, необхідні для членства в ЄС. "Українці ставлять все нові і нові галочки в довгому списку справ, пов'язаних з членством в ЄС, від реформи своєї судової системи до розробки нового закону про ЗМІ та боротьби з корупцією", - констатує Foreignpolicy.

Але в той час як Україна працює над вступом до ЄС, Брюссель робить недостатньо, щоб бути готовим прийняти Україну. Таким чином, пишномовна риторика лідерів ЄС про членство України не відповідає їхнім діям.

"Щоб приєднати країну з такими розмірами, населенням, низьким рівнем доходів, фінансуванням і потребами у відновленні, як понівечена війною Україна, буде потрібна серйозна реформа інститутів, політики і бюджетних процесів ЄС. Це викличе запеклі конфлікти між членами з приводу розподілу коштів ЄС", - пояснило ситуацію видання.

Тому, якби лідери ЄС дійсно серйозно ставилися до членства України, зусилля з реформування блоку вже повинні були б початися.

Основною проблемою є бюджет ЄС, в якому переважають два основні елементи: сільськогосподарські субсидії та проекти розвитку в бідніших регіонах, які в сукупності становлять приблизно 65% довгострокового бюджету ЄС. "З обох цих питань перспектива членства України є вибухонебезпечною. Україна - одна з найбідніших країн Європи з доходом на душу населення, який становить лише одну десяту від середнього по ЄС і менше половини від найбіднішого члена ЄС - Болгарії. Україна також зараз має великі потреби у відновленні інфраструктури та реконструкції. До всього цього додайте один з найбільших сільськогосподарських секторів континенту, який раптово отримає право на субсидії ЄС", - описало ситуацію видання.

Якби бюджет ЄС і процес перерозподілу залишилися без змін, Київ негайно висмоктав би значну частину бюджету ЄС, включаючи кошти, які зараз направляються менш заможним членам блоку в Східній Європі. "Багато країн, які в даний час користуються коштами ЄС, відразу перетворяться в чистих донорів. Якщо ви думаєте, що все це пройде гладко, значить, ви погано розбираєтеся в європейській політиці", - зазначило видання.

При цьому журналісти відзначили, що насправді битва за доступ України до європейських сільськогосподарських ринків вже почалася. Видання нагадало, що після вторгнення Брюссель підтримав Україну, дозволивши її зерну та іншим сільськогосподарським продуктам вийти на єдиний ринок ЄС. Однак дешевші українські товари підірвали бізнес фермерів у Польщі, Угорщині та Словаччині. Незважаючи на те, що Україна відчайдушно потребувала доходів, Польща порушила правила ЄС і в односторонньому порядку заблокувала ввезення українського зерна на свою територію. ЄС втрутився, запропонувавши компроміс, дозволивши українській продукції надходити в ЄС, але при умові, щоб вона минула п'ять східноєвропейських країн, найбільш постраждалих від небажаної конкуренції.

"Тому не дивно, що деякі зі східноєвропейських країн, які вважаються одними з найбільших військових і дипломатичних союзників України, також виступають проти серйозних зусиль з проведення реформ ЄС, які є необхідною умовою для вступу України", - підсумували журналісти.

Вступ України до Євросоюзу

Україна вже давно заявила про бажання приєднатися до Євросоюзу. Справа зрушила з мертвої точки, коли Україна 28 лютого 2022 року подала офіційну заявку на вступ до ЄС. Через чотири місяці Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство. Разом з новим статусом Україна отримала сім рекомендацій, виконання яких необхідно для просування в ЄС.

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