Генсек НАТО підкреслив, що бачить майбутнє України в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. На спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві він наголосив, що майбутнє України - в НАТО, передає кореспондент УНІАН.

Столтенберг підкреслив, що підтримка України на міжнародній арені продовжує зростати, у той час коли підтримка дій РФ - зменшується. За його словами, українці борються за свої родини та майбутнє, а Москва ж воює за імперські ілюзії. "Після Вільнюського саміту у липні ми всі погодилися із тим, що Україна вступить до НАТО. І було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність", - зазначив генсек Альянсу.

Перше рішення - скорочення шляху України до НАТО завдяки усуненню вимоги щодо виконання плану дій щодо членства. Друге - узгодження програми, за якою українські збройні сили стануть повністю сумісними із арміями країн-членів НАТО. Третє - зміцнення політичних зв’язків НАТО та України на беспрецедентному рівні. Йдеться про створення комісії Україна-НАТО.

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"Ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше… Майбутнє України - в НАТО. І ми працюємо над підготовкою до цього", - сказав Столтенберг.

Він додав, що члени Альянсу продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії. За його словами, країни-члени НАТО розподілили між собою майже 100 млрд євро підтримки для України, половина якої належить Сполученим Штатам Америки.

"НАТО здійснює спільні закупівлі впродовж багатьох років. Сьогодні я можу підтвердити, що Альянс має рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси… Йдеться про 155-мм боєприпаси для артилерії, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для танків", - розповів генсек НАТО.

На його думку, це допоможе членам НАТО поповнити свої запаси під час підтримки Україну.

Шлях України до НАТО: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в рамках саміту НАТО голови держав і урядів країн-членів Альянсу погодилися прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України.

У майбутньому вони повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

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