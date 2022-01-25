Коли слідчий прийшов до холу приміщення, ані Порошенка, ані його захисників у будівлі вже не було, зазначили у ДБР.

Лідер партії Європейська солідарність", 5-й президент України Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді у так званій "вугільній справі", прибув за викликом до Державного бюро розслідувань (ДБР), але за 7 хвилин залишив приміщення, не дочекавшись слідчого.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у Telegram.

За даними ДБР, 24 січня Порошенка викликали до Бюро на 16:00. Він прибув із запізненням і о 16:11 його адвокат зателефонував слідчому та повідомив про їхнє прибуття за викликом.

Зазначається, що слідчий прибув до холу приміщення за 4 хвилини, однак ані Порошенка, ані його захисників у будівлі вже не було. Слідчий зателефонував адвокату - Ігорю Голованю, але він не назвав причин, чому вони пішли.

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"Зафіксовано, що о 16:07 підозрюваний Порошенко П.О. разом з адвокатами прибув до приміщення Державного бюро розслідувань, о 16:11 його зареєстрували у "Журналі відвідувачів", а о 16:14 народний депутат залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого. Таким чином, підозрюваний Порошенко П.О. та його адвокати прибули із запізненням та знаходилися у приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони залишили Бюро, достовірно знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі", - повідомили у ДБР.

У Бюро зазначають, що ці факти можуть розцінюватися, як "неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків".

Адвокат Порошенко Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на якому видно, що пʼятий президент перебуває у холі будівлі ДБР.

"Можемо зафіксувати, що на нас тут ніхто не чекав. Зараз вже 16:12, так? Ми навіть не знаємо, чи запрошували нас. У нас немає жодного підтвердження", — заявив Порошенко, після чого він пішов із адвокатами.

Справа Порошенка: у чому звинувачують екс-президента України

Нагадаємо, що 19 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Петра Порошенка у вигляді особистого зобов'язання. На нього покладені обов’язки, зокрема, прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Офіс генерального прокурора вважає це рішення занадто м’яким, тому оскаржив його.

Колишньому президенту України інкримінують державну зраду у зв'язку з тим, що в 2015 році Україна купувала вугілля з окупованих Росією територій. За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб для реалізації схеми з постачання вугілля з ОРДЛО.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Раніше Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко досі не здав закордонний паспорт. У відповідь адвокат політика Ігор Головань звинуватив ДБР у брехні, заявивши, що паспорти здані в міграційну службу ним особисто.

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