Російські прикордонники стверджують, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону, і факт порушення не визнають.

Росія заперечує порушення державного кордону України своїм вертольотом.

Як йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби, сьогодні Україна отримала відповідь від російської сторони про зафіксований факт порушення режиму українського державного кордону вертольотом з РФ.

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У своїй відповіді російські прикордонники стверджують, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону, і факт порушення не визнають.

"При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю", - йдеться в повідомленні.

Українські прикордонники зазначають, що не здивовані риторикою державних органів Росії.

"Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені, або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів", - підкреслили у ДПСУ.

Порушення Росією повітряного кордону України: що сталося

16 березня російський Мі-8 влетів в український повітряний простір у Сумській області на відстань близько 50 метрів.

Після цього гвинтокрил повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір України.

За даним фактом ДПСУ направила лист до прикордонного управління Прикордонної служби ФСБ Росії по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом та з вимогою повідомити про належність літального апарату та обставини, що призвели до порушення.

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Автор: Антоніна Доломанжи