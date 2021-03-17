Росія заперечує порушення державного кордону України своїм вертольотом.
Як йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби, сьогодні Україна отримала відповідь від російської сторони про зафіксований факт порушення режиму українського державного кордону вертольотом з РФ.
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У своїй відповіді російські прикордонники стверджують, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону, і факт порушення не визнають.
"При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю", - йдеться в повідомленні.
Українські прикордонники зазначають, що не здивовані риторикою державних органів Росії.
"Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені, або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів", - підкреслили у ДПСУ.
Порушення Росією повітряного кордону України: що сталося
- 16 березня російський Мі-8 влетів в український повітряний простір у Сумській області на відстань близько 50 метрів.
- Після цього гвинтокрил повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір України.
- За даним фактом ДПСУ направила лист до прикордонного управління Прикордонної служби ФСБ Росії по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом та з вимогою повідомити про належність літального апарату та обставини, що призвели до порушення.
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