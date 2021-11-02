Михайло Радуцький зазначив, що в Україні щодня від коронавірусу помирає "кілька боїнгів" громадян.

Народні депутати не мають право вимагати від людей те, що не роблять самі. Дика ситуація, коли в країні, де щодня вмирає від COVID-19 "кілька боїнгів" громадян, чути від нардепа теорії змови.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в інтерв'ю Україна 24.

"Я вважаю, що народні депутати, бачачи, що країна в день ховає стільки ж, скільки ми ховаємо, коли гине кілька Боїнгів... ви ж пам'ятаєте, як ми співчували, коли про МАУ писали? Коли приймають закони, які вимагають від людей чого-небудь, депутати не мають право не робити те ж саме, що вимагають від людей", - зазначив Радуцький.

При цьому він вказав, що народні обранці повинні особистим прикладом показувати, що та як має відбуватися, а не озвучувати свої "закидони".

Читайте такожДружина Шуфрича прищепилась російською вакциною "Супутник V", але потім обрала іншу"І ціна всіх цих "закидонів" про 5G і всього іншого - це три Боїнга на добу. Ми втратили за період епідемії ціле місто", - заявив політик.

За його словами, в "Слузі народу" теж є нардепи, які вважають, що вакцинація – це вживлення чіпа-передавача для того, щоб користуватися 5G.

"На щастя, у всіх фракціях переважна більшість людей розуміють цю загрозу і що таке – рятувати країну. Я дуже задоволений цим насправді. Упевнений, що в Раді більшість – адекватні люди. Поки у мене сумнівів немає, що є 226", - підсумував Радуцький.

Довідка УНІАН. Вживлення передавача 5G - антинаукова теорія про шкоду п'ятого покоління мобільних мереж для людини. Антивакцинатори стали активно використовувати дану теорію, заявляючи, що людям вводять не вакцину від COVID-19, а вживляють передавачі 5G. В результаті нібито у вакцинованих "блокується зв'язок з гемоглобіном в крові людини", "втрачається зв'язок з Богом" та інші антинаукові заяви.

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339. При цьому за минулу добу в лікарнях опинилися 3 188 осіб, одужали 12 639 пацієнтів, але померли – 700 українців.

Читайте такожУ Харкові крематорій "завалений тілами" через COVID-19: черга розтягнулася на 10 днів (фото)За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 955 693 осіб, одужало – 2 454 737, летальних випадків – 68 727.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

За добу в Україні 273 307 осіб вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 осіб, повністю імунізовані – 65 430 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 особи, з них отримали одну дозу – 10 453 650 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 осіб, з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном. Всього проведено 17 968 898 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова