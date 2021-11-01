Голова Держспоживслужби у столиці розповів, що нині місто на піку захворюваності на коронавірус.

Сьогодні, 1 листопада, Київ увійшов у "червону зону" жорсткого карантину. Коли у столиці може закінчиться локдаун та чи швидко кияни повернуться до життя без карантинних правил й обмежень, розповів глава Держпродспоживслужби Олег Рубан.

В ефірі "Україна 24" Рубан зазначив, що жорсткий карантин у Києві буде діяти допоки ситуація з коронавірусом не стабілізується.

Зараз Київ знаходиться на піку захворюваності, тому говорити про вихід міста з "червоної зони" поки що зарано. Проте, якщо ситуація піде на спад, мінімум через три тижні локдаун у столиці може закінчиться.

"Як показує практика, тільки тритижневий обмежувальний захід призводить до стабілізації епідемічної ситуації. Тому необхідно спостерігати, працювати з групами ризику, працювати з вакцинацією і проводити контроль протиепідемічних заходів. Якщо дотримуватися, то ми незабаром побачимо стабілізацію ситуації", - розповів Рубан.

Читайте такожЯк згенерувати COVID-сертифікат в "Дія": докладна інструкція з фотоБез вакцинації та дотримання карантинних заходів кияни не зможуть вийти з "червоної зони". Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 31 жовтня дві дози отримали 7 449 818 осіб. За офіційними даними, населення нашої держави становить понад 41 млн.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ назвали єдину постійну причину, з якої не можна вакцинуватися від COVID-19. Окрім цього, Рубан вже розповів, коли учні Києва повернуться за шкільні парти.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко