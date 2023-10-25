Москва та Київ підтримують контакти в рамках гуманітарних тем.

Далеко від очей громадськості і кривавої лінії фронту Україна і Росія продовжують контактувати. Країни, що стали заклятими ворогами, які ведуть кровопролитну війну, примудряються домовлятися з кількох основних гуманітарних питань: обмін військовополоненими і тілами загиблих солдатів, прохід суден з чорноморських портів України і повернення українських дітей з Росії.

Видання The Washington Post пише, що в деяких випадках Москва і Київ вдаються до послуг посередників, у тому числі Туреччини, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Ватикану, Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Але в основному військові переговори ведуться безпосередньо, окремими представниками, в тому числі в ході жорстких і неприємних особистих зустрічей на українсько-російському кордоні і в Стамбулі, а також телефонних розмовах, як стверджують деякі українські чиновники, які беруть участь в обговореннях. Жодна зі сторін не прагне афішувати існування цих "чорних каналів".

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"Це дуже, дуже емоційно складно", - говорить Дмитро Юсов, співробітник української військової розвідки, який очолює координаційний центр, який курирує переговори з обміну полоненими. "Вони - вороги, але якщо ми говоримо про переговорний процес, то цей конфлікт інтересів повинен бути подоланий. Ми розуміємо, що щоб не сталося, які б відносини у нас зараз не були, ми як українці зацікавлені в поверненні наших захисників, і якщо ми будемо відмовлятися від усіх каналів комунікації, ми не зможемо цього зробити".

Посередники - це запасний варіант.

"Якщо ми самі можемо це зробити, то ми це вирішуємо", - сказав радник президента України Михайло Подоляк.

В умовах жорстокої спроби Росії повалити уряд України і захопити її територію, можливості для переговорів щодо припинення війни практично відсутні. У березні 2022 року серія офіційних мирних переговорів провалилася. Натомість Україна та Росія повернулися до основних пунктів, що становлять взаємний інтерес, включаючи обмін військовополоненими.

З російського боку переговори щодо обміну військовополоненими веде координаційний центр при Міністерстві оборони РФ, до складу якого також входить служба безпеки Росії - ФСБ. За словами Юсова, за звільнення конкретних полонених виступають і окремі російські політики, і бойові формування, такі як ПВК "Вагнер" та "Ахмат", контрольований лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Женевські конвенції передбачають обмін військовополоненими після закінчення бойових дій. Однак, за словами Юсова, Україна прагне якомога швидше повернути своїх полонених бійців, оскільки, за даними ООН, вони піддаються систематичним тортурам. Жодна зі сторін не повідомляє, скільки солдатів потрапило в полон.

Обмін військовополоненими, як і обмін тілами загиблих солдатів, в основному відбувається на північному сході Сумської області України - єдиній ділянці українсько-російського кордону, де російські війська не намагаються активно просуватися вперед. Проте, обстріли відбуваються щодня, і під час будь-яких контактів оголошується перемир'я.

Приблизно два рази на місяць рефрижераторні фургони з тілами загиблих підвозяться до кордону російськими та українськими рятувальниками, які розвантажують і перевантажують тіла, каже Олег Котенко, український чиновник, який до вересня курирував питання передачі і пошуку зниклих безвісти солдатів.

Експерти Міжнародного Комітету Червоного Хреста перевіряють документацію, а співробітники російських і українських спецслужб спостерігають, сказав Котенко.

"Час, місце і кількість тіл узгоджується з російською стороною", - зазначив він.

За словами Котенка, лінія зв'язку була ініційована МКЧХ влітку 2022 року.

"Треба про щось домовлятися з противником, про гуманітарні місії", - сказав Котенко, додавши, що інакше "1700 осіб не були б поховані гідно, як герої".

Туреччина стала основним місцем, де обидві сторони можуть вести переговори, коли вони заходять у глухий кут. Вона була обрана в якості нейтральної території після того, як короткий раунд мирних переговорів у Білорусі в березні 2022 року був буквально отруєний - кілька членів української делегації загадковим чином захворіли.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган успішно налагоджує зв'язки з Москвою і Києвом, засуджуючи російське вторгнення і відкидаючи західні санкції, а також виступаючи в ролі провідника для російського фінансового сектора. У Стамбулі відбулося кілька публічних зустрічей українських і російських офіційних осіб, але інформація про них часто не розголошується, і загальне їх число невідоме.

Міністр оборони України Рустем Умеров був одним з офіційних осіб, які ведуть переговори в Стамбулі. Етнічний кримський татарин, який вільно володіє турецькою мовою, Умеров налагодив зв'язки в Туреччині, коли вів переговори про звільнення кримськотатарських в'язнів після вторгнення Росії на півострів у 2014 році.

Після кількох місяців переговорів у липні 2022 року було оголошено про угоду про постачання зерна.

За словами заступника Міністра інфраструктури України Юрія Васькова, який брав участь у переговорах, зустрічей один на один між українцями та росіянами по зерну не було. Натомість переговори проходили у чотиристоронньому форматі: Туреччина, ООН, Україна та Росія, яку представляли представники Міністерства оборони.

За словами Юсова, після дискусій в кулуарах переговорів по зерну був узгоджений найбільший на сьогоднішній день обмін полоненими: 215 українців і 10 іноземних бійців обміняли у вересні 2022 року на 55 російських офіцерів і проросійського українського політика, соратника Путіна Віктора Медведчука.

215 українців вирушили до Туреччини, а іноземні військові - п'ять британських громадян, два американці, марокканець, хорват і швед - вилетіли до Саудівської Аравії.

За словами Юсова, залучення Саудівської Аравії і Туреччини дозволило знизити ймовірність відмови Росії від угоди, щоб не сердити двох важливих партнерів Москви.

Останній відомий обмін військовополоненими - по 45 чоловік з кожного боку - стався в липні.

"Переговори не можуть вестися таким чином, щоб одна сторона отримала більше або менше", - сказав Юсов. "Кожна сторона повинна мати можливість довести, що вона в чомусь виграла".

Ще одним посередником є Ватикан. Україна через католицьку церкву домагається повернення всіх некомбатантів, включаючи кухарів, санітарів та інших людей, які не воюють. Згідно з Женевськими конвенціями, некомбатанти не повинні потрапляти в полон.

Як рідкісний крок для Ватикану, який вважає за краще мати справу з релігійними інститутами, Кирило Буданов, глава військової розвідки України, був запрошений на зустріч з Папою Франциском влітку минулого року. За словами Юсова, робота Ватикану щодо некомбатантів поки знаходиться "в процесі".

Україна передає послання і списки імен папському нунцію в Києві архієпископу Вісвальдасу Кульбокасу, який направляє їх через Святий Престол в Російську Православну Церкву в Москві, повідомив український чиновник. Потім глава РПЦ Патріарх Кирил передає послання в Кремль.

У цьому місяці Катар допоміг домогтися повернення чотирьох українських дітей з Росії, ставши третьою країною після Туреччини і Саудівської Аравії, яка виступила посередником в успішній угоді між Росією і Україною. Один з чиновників, який брав участь в угоді, сказав, що Катар втрутився в ситуацію через її складність.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і уповноваженого з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у військових злочинах у зв'язку з насильницьким переселенням українських дітей. Росія категорично заперечує ці звинувачення.

Як правило, Росія відпускає дітей тільки опікунам або їх законним представникам, тобто батьки або інші родичі повинні приїхати в Росію, що в умовах війни може виявитися неможливим.

Між уповноваженим з прав людини в Україні Дмитром Лубінцем та його російською колегою Тетяною Москальковою існує лінія зв'язку з питань зниклих дітей, однак, за словами Лубінця, вона не принесла жодних результатів. Вони двічі зустрічалися особисто - на кордоні України та Росії у жовтні 2022 року та у січні у Стамбулі на полях конференції

Однак, починаючи з березня, групи дітей стали повертатися в Україну на напіврегулярній основі. Їх висаджують на далекій західній ділянці українсько-білоруського кордону, вони переходять його пішки, а в Україні їх зустрічає неурядова організація "Врятуємо Україну".

Лубінець відмовився уточнити, як відбувається повернення дітей, які прибули через Білорусь, але, за його словами, після видачі ордера на арешт Путіна це стало простіше.

"Зараз ще не час детально розповідати, як це відбувається", - підсумував омбудсмен.

Переговори Росії та України - останні новини

На початку повномасштабної війни Росії проти України офіційний Київ доклав масу зусиль, щоб переконати російську сторону припинити неспровоковану агресію проти українців і забрати свої війська. Контакти сторін не увінчалися успіхом, адже Москва навідріз відмовилася повернуться до кордонів 1991 року.

Нещодавно аналітики центру RAND Corporation Рафаель С. Коен і Джан Джентіле заявили, що компроміс з Росією і укладення мирної угоди, що передбачає поступки агресору, не має під собою ніякого обґрунтування.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що тема переговорів з Москвою відсутня на рівні офіційної і неофіційної риторики, і її немає навіть на рівні натяків.

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