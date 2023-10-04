Настрої в українській владі мінливі, там оцінили пропозицію глави МЗС Австрії розпочати діалог з Росією.

Глава Міністерства закордонних справ Австрії Александр Шалленберг висловив сподівання, що "дуже скоро" Київ сяде за один стіл переговорів з Росією, не вбачаючи іншого способу завершити війну.

Водночас Київ не погоджується з такою логікою, попри мінливі настрої в українській владі. Один з членів уряду прокоментував, що Україна не буде говорити з РФ, навіть якщо держава зіткнеться з посиленням тиску з боку країн Європи. Про це пише німецький Bild.

"Навіть якщо тиск з боку Брюсселя продовжуватиме зростати, ми не будемо вести переговори. Немає способу!", - заявив він в коментарів журналістам.

Таким чином неназваний український чиновник відповів на заяву Шалленберга. Той казав: "Мир завжди досягається за столом переговорів, ніколи на полі бою", - цитує Bild.

Також глава МЗС Австрії заявив, що переговори з Росією Україні варто розпочати "швидше, аніж пізніше". На його думку, логіка переговорів повернеться на поле бою і матиме вирішальний вплив на підсумки війни. "Ми сподіваємося, що це станеться дуже скоро", - вказував Шалленберг.

Шалленберг заявив, що РФ завжди буде "важливою" для Європи

В березні 2023 року Александр Шалленберг також назвав маячнею думки про те, що РФ може втратити вагомість для країн ЄС через війну з Україною. Він зазначав, що неможливо буде відокремитись від впливу та зв'язків з Росією.

Як приклад, він навів російських культурних діячів Достоєвського та Чайковського. За його словами, вони завжди будуть частиною Європи "подобається нам це чи ні".

Вас також можуть зацікавити новини: