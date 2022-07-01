Очільник ОП натякнув, що від євроатлантичного курсу ніхто не відхилятиметься.

Перша редакція документа про міжнародні гарантії безпеки для України може з'явитися у липні.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час спільного з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифінгу за результатами першого засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

"Поки ми не є членами ніякого військового альянсу, ми не змінюємо наш шлях туди, але нам потрібні гарантії сьогодні", - сказав Єрмак.

За його словами, отримання системи гарантій українська влада не розглядає як якусь альтернативу вступу в НАТО.

"Тобто все одно ми йдемо в НАТО, і це наша стратегічна мета - стати членом цієї організації", - пояснив Єрмак

Він наголосив, що над гарантіями безпеки працюватимуть "дуже швидко".

"Ми плануємо вийти в першу редакцію документа протягом цього місяця. Працювати будемо швидко. У нас немає часу, наша позиція з напрацювання гарантій буде зміцнювати нашу позицію", - додав Єрмак.

Раніше Єрмак заявив, що Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії РФ у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах. Водночас він визнав, що жодні зобов'язання від третіх сторін не здатні замінити власного потужного оборонного потенціалу України.

За його словами, майбутній документ про гарантії безпеки включатиме три основні блоки:

надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод;

дії щодо стримування нової агресії;

санкційна політика.

Вас також можуть зацікавити новини: