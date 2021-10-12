Зокрема, у ЄС привітали відкриття ринку землі, ухвалення змін до законів про Вищу раду правосуддя та про судоустрій і статус суддів, а також закону про деолігархізацію.

Євросоюз визнав значний прогрес, досягнутий Україною у проведенні реформ.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-Європейський Союз, яку ухвалили президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми визнали значний прогрес, досягнутий Україною у процесі реформування, та погодилися з необхідністю подальшого посилення цих зусиль", - йдеться у заяві.

Зокрема, у ЄС привітали відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні та ухвалення змін до законів про Вищу раду правосуддя та про судоустрій і статус суддів, які сприятимуть відновленню роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Читайте такожУ МВС розповіли про свідків та озвучили головні версії загибелі нардепа Полякова"Ми підкреслили необхідність швидкого впровадження цих реформ та реформи Конституційного суду. Ми також привітали відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна", - зазначається у тексті.

У ЄС також наголосили на необхідності подальших зусиль України задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади.

"ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого прийняття та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку", - сказано у документі.

Євросоюз також підтвердив підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією.

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Автор: Антоніна Доломанжи