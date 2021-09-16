За його словами, ЄС повинен бути відкритим для інших європейських країн, для тих, які вже проводять реформи для вступу до Євросоюзу.

Президент Польщі Анджей Дуда висловився за розширення Євросоюзу. В інакшому випадку, за його словами, ЄС не буде викликати довіри, якщо партнерам, які роблять зусилля на шляху реформ і бажають приєднатися до спільноти, не буде надана така можливість.

Про це Дуда заявив на неформальній зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських країн-учасниць.

"Я говорю про розширення. Ми Європа, континент, а не клуб для обраних", - заявив він.

За його словами, ЄС повинен бути відкритим для інших європейських країн, для тих, які вже проводять реформи для вступу до Євросоюзу.

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Він підкреслив, що на сьогодні "залізна завіса" зроблена не з заліза, а з митних бар'єрів, візових обмежень і відсутності перспектив членства. "І я кажу це відкрито: в безпосередній близькості від нас є європейські країни, які повинні бути частиною нашої спільноти. Нещодавно я був у Молдові з нагоди 30-річчя незалежності. Я бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни. Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи загинули на барикадах за свою країну, щоб одного разу увійти до європейського співтовариства", - додав Дуда.

"Відповідно, якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським союзом, ми повинні продовжувати політику розширення. У Польщі є консенсус з цього приводу", - підкреслив польський президент.

Раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна перебуває на відстані "світлових років" від виконання критеріїв для вступу до ЄС. За її словами, під час її президенства за 5 років Україна не продемонструвала прогресу у виконанні Копенгагенських критеріїв, необхідних для вступу до ЄС.

Крім того, в серпні Кальюлайд заявила, що Україні знадобиться 20 років, щоб бути готовою до вступу в ЄС. Також, за словами президента Естонії, Україна не зможе стати членом НАТО і ЄС, поки не поверне свої території.

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина побачила у заяві Кальюлайд щодо 20 років до членства України в ЄС "сигнал про неготовність" Євросоюзу розширюватися.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз політично не готовий надати Україні членство, і це питання не стосується впровадження реформ. Також він порадив ЄС не тримати Україну на "гачку реформ".

Автор: Ірина Погоріла