Політик впевнений, що Росія відкрито погрожує війною цивілізованому світу, отже діяти треба рішуче.

Євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Вергофстадт закликав Європу негайно запровадити остаточний пакет санкцій проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

Політик зауважив, що Росія відкрито погрожує НАТО.

"Уряд Фінляндії постраждав від кібератаки, порушено повітряний простір, Росія відкрито погрожує "військовими та політичними наслідками"... Без ілюзій. Росія проти НАТО, ЄС, усіх ліберально-демократичних інтересів та ідей… Ніяких компромісів. Повні санкції зараз", - заявив євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз ввів санкції стосовно більш ніж 200 росіян, а також банків і низки російських промислових та транспортних компаній.

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