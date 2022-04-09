Євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Вергофстадт закликав Європу негайно запровадити остаточний пакет санкцій проти Росії.
Про це він написав у Twitter.
Політик зауважив, що Росія відкрито погрожує НАТО.
"Уряд Фінляндії постраждав від кібератаки, порушено повітряний простір, Росія відкрито погрожує "військовими та політичними наслідками"... Без ілюзій. Росія проти НАТО, ЄС, усіх ліберально-демократичних інтересів та ідей… Ніяких компромісів. Повні санкції зараз", - заявив євродепутат.
Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз ввів санкції стосовно більш ніж 200 росіян, а також банків і низки російських промислових та транспортних компаній.