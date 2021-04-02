Юрій Бойко спробував утекти від запитання.

Депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко «не має даних» про те, що російський президент Володимир Путін є вбивцею.

Про це йшлося в ефірі програми Право на владу.

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У депутата ОПЗЖ запитали в студії, що той думає про Путіна.

«Я хотів би поставити вам питання, на яке кожен українець без сумнівів може відповісти. Президент Байден сказав, що Путін – убивця. Ви так вважаєте теж? Я – так», – поцікавився гість ток-шоу.

Бойко ж відповів, що бачив сюжет про Байдена, і він вважає, що президента США «просто піймали журналісти». Потім депутат ОПЗЖ обурився, як, мовляв, Україна може вести перемовини у «нормандському форматі» з такою позицією. Бо, стверджує Бойко, зі стороною «треба домовлятися», а не обзивати.

На що ведуча і гість програми зауважили, що Байден теж зустрінеться з Путіним, але це не заважає йому говорити, що глава Кремля – вбивця.

Бойко спробував утекти від запитання, однак ведуча Наталка Мосейчук запитала у нього ще раз: «Ну, це наріжне запитання. Путін – вбивця?»

«У мене немає таких даних, що він - вбивця», – відповів Бойко.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликала на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

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Автор: Яна Ставська