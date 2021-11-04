З'їзди "СН" відбуваються у вихідні дні, зазначив очільник політсили.

З’їзд політичної партії "Слуга народу" може відбутися 20 або 27 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови Верховної Ради, голова партії "СН" Олександр Корнієнко.

"Я думаю, що з'їзд буде в листопаді... З'їзди відбуваються у нас вихідними. Зараз ми зрозуміємо, який вихідний найбільш вдалий... 20, 27 – імовірні дати – я б розглядав", – сказав він.

На запитання щодо можливих майбутніх виключень депутатів з фракції чи партії, Корнієнко зауважив: "Я зараз проводжу службове розслідування. У нас зникла заява пана Дмитрука (ймовірно, йдеться про заяву Артема Дмитрука про вступ до партії – УНІАН). Чи це була якась спланована акція чи просто юридична така некоректна крадіжка. Не крадіжка, а знаєте, десь губляться документи, ми кілька разів переїжджали".

Читайте такожОбрано першого заступника голови фракції "Слуга народу"За словами Корнієнка, якщо фракція порушує питання щодо виключення депутата з фракції, то, як правило, його автоматично виключають і з партії.

"Як буде складатися ситуація, мені зараз важко спрогнозувати, але та риторика, яку проводить пан Артем, вона точно вже якась не "Слуг народу", а інших партій, зокрема тих, які названі іменами тих, хто в санкціях", – додав Корнієнко.

Раніше Олександр Корнієнко розповідав, що на з'їзді партії "СН" у листопаді обговорюватиметься питання певного "оновлення формату роботи" політсили.

Автор: Таня Поляковська