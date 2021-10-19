За його словами, проведення заходу залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Перший віце-спікер Верховної Ради України, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, які питання розглядатимуться на з'їзді партії "СН" в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"У нас запланований з'їзд партії, в листопаді він буде відбуватися, з огляду на епідеміологічну ситуацію... Це все ж таки сотні людей, від 100 до 300. І ми хотіли б зібрати наш основний актив, це точно мінімум 100 людей", - зазначив депутат.

За його словами, на з'їзді обговорюватиметься питання певного "оновлення формату роботи".

Читайте такожМіністр оборони США прилетів в Україну й назвав мету візиту (відео)"Створення допоміжного органу, який буде називатися Президія Політичної ради або Виконком Політичної ради... який буде частину функцій з керівництва партією, яке зараз я виконую, - частину цих функцій ми зможемо туди делегувати", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, що сьогодні депутати обрали першого заступника голови Верховної Ради. За кандидатуру Корнієнко проголосували 256 народних депутатів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська