Політтехнолог Михайло Подоляк розповів, що глава ОП або перший помічник формують для Зеленського групу експертів під конкретну тему.

Президент України Володимир Зеленський перед прийняттям важливого рішення збирає групу експертів у конкретному питанні, вислуховує їх і приймає рішення.

Про це в інтерв'ю УП розповів Михайло Подоляк - політтехнолог і радник глави офісу президента Андрія Єрмака.

"Щоб прийняти функціональне рішення, президент збирає кілька людей. Часто ці люди мають, скажімо так, конфліктні уявлення між собою. Він слухає, модерує зустріч, отримує 20 точок зору. На наступний день він може зібрати ще раз, якщо питання складне, ще раз послухати, побачити зміни, які відбулися у тієї чи іншої людини, тому що він просить вивчити глибше...» - зазначив політтехнолог.

Подоляк уточнив, що глава ОП або перший помічник формують для Зеленського групу експертів під конкретну тему.

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"Наприклад, якщо ми розбираємо енергетику. Зрозуміло, що є коло, яке так чи інакше стосується парламентського відповідного комітету, Кабінету міністрів, включаючи прем'єр-міністра, або галузевого міністра. Ну і, наприклад, главу Енергоатому або главу, умовно кажучи, Центренерго. Тобто, тих держпідприємств, які так чи інакше впливають на енергетичний баланс в країні», - розповів радник Єрмака.

На основі зустрічі з групою експертів, за його словами, Зеленський накидає логістичний план і приймає відповідне рішення. Однак головна проблема лежить на рівні виконавців.

«У нас пробуксовки виходять не в стратегуванні функцій, як багато хто думає, як раз таки тут все зрозуміло - де, в якій галузі, що ми хочемо параметрально отримати. У нас починаються пробуксовки на рівні виконавців. У нас менеджерами часто стають люди, які, на мій погляд, не відповідають займаним посадам – і з точки зору інтелектуального потенціалу, і з точки зору досвіду роботи, і з точки зору готовності роботи в кризових ситуаціях, - вважає Подоляк.

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Автор: Денис Прядко