Єнін обіймав посаду заступника генерального прокурора, остання його посада - заступник міністра закордонних справ.

Кабінет міністрів призначив Євгенія Єніна першим заступником міністра внутрішніх справ України.

Відповідне розпорядження від 30 серпня 2021 року №1014-р опубліковано на урядовому порталі.

"Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Євгена Єніна

Читайте такожАваков може восени повернутися в уряд - АрахаміяЄвген Єнін до березня 2010 займав пост третього, а потім другого секретаря посольства України в Молдові. Пізніше був на схожих посадах в інших країнах територіального департаменту МЗС.

З листопада 2012 року по грудень 2014 року був радником посольства України в Італії, після чого до червня 2016 року був посланником в цій же країні.

Після цього до квітня 2019 року його обіймав посаду заступника генпрокурора України, а пізніше став заступником глави МЗС.

Як раніше повідомляв УНІАН, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Антона Геращенка призначено радником голови Міністерства внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

Автор: Леся Лещенко