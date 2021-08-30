За словами політика, Антон Геращенко став радником міністра внутрішніх справ.

Антона Геращенка призначено радником голови Міністерства внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Антона Геращенка призначили радником голови МВС Монастирського", - написав він.

У коментарі телеканалу Україна 24 Гончаренко зазначив, що Геращенко знову призначили радником глави МВС, тому що у нього є хороший досвід.

Читайте такожГеращенко назвав причину відставки Авакова"Сам Монастирський колись працював помічником народного депутата Антона Геращенко. Тому не дивно, що він запрошує свого колишнього керівника у свою команду", - підсумував нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Монастирського міністром внутрішніх справ.

15 липня ВР схвалила відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

Геращенко обіймав посаду заступника Авакова з вересня 2019 року. До цього призначення він був радником глави МВС. 4 серпня Кабмін звільнив Геращенка.

Автори: Таня Поляковська, Анастасія Горбачова