Депутатська група «За майбутнє» у Верховній Раді добиватиметься розширення повноважень та ресурсів місцевих громад в рамках реформи децентралізації, щоб вона перетворилася на реальний механізм економічного розвитку регіонів.

Про це заявив лідер однойменної партії, народний депутат Ігор Палиця у своєму Facebook у День місцевого самоврядування.

«З метою всебічного сприяння і підтримки регіонального розвитку України депутатська група «За майбутнє» у Верховній Раді працює над тим, щоб місцева влада отримала більше повноважень та ресурсів, а реформа децентралізації перетворилася на реальний механізм для економічного розвитку регіонів», - зазначив Ігор Палиця.

Читайте такожМіжнародним «партнерам» вигідно, щоб Україна жила в борг - ПалицяВін закликав депутатів місцевих рад єднатися заради процвітання свого краю, бо центральна влада не в змозі вирішити локальні проблеми.

«У Волинській обласній раді, де я працював головою з 2015 по 2019 роки, попри шалений спротив центральної влади, ми змогли забезпечити ремонт доріг, лікарень, шкіл та дитсадків, залучити інвестиції, створити нові виробництва та робочі місця. Секрет нашого успіху – в єдності. Тому я закликаю всіх депутатів місцевих рад об’єднатися заради процвітання своєї громади, незалежно від кольору партійних прапорів. Боротися за розвиток економіки, а не за посади. За людей, які опинилися в лікарнях з коронавірусом, або залишилися без заробітку через карантинні обмеження. Саме для цього партія «За майбутнє» йшла на вибори, саме тому нас підтримали люди, які довірили нашим кандидатам понад 4000 мандатів у місцевих радах по всій Україні. Адже ніхто цього не зробить, крім нас. Тому що, як показали роки Незалежності, центральна влада не в змозі розв'язати проблеми регіонів, а тимчасово заслані чиновники думають лише про власне збагачення!», - наголосив лідер партії «За майбутнє».

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Автор: УНІАН