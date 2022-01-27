Під час розгортання руху опору було зіткнення з певними правовими недоліками, зазначив командувач Сил спеціальних операцій.

Рух опору в усіх областях України має підготовлених людей та одразу ж після прийняття відповідного закону готовий до виконання поставлених задач.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі агенству повідомив командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган.

"В усіх областях є підготовлені люди, які здатні виконувати завдання, поставлені головнокомандувачем. Тому ми ще нарощуємо сили", – повідомив Галаган.

Командувач ССО заявив, що під час розгортання руху опору вони зіштовхнулись з певними правовими недоліками, але вже сьогодні парламентом приймаються нові правки до закону про рух опору.

"Коли ми почали розгортати рух опору, то виявили деякі проблеми в нормативно-правових актах. І, до речі, сьогодні будуть виносити на друге читання поправки до закону про рух опору, тому що ми зрозуміли, що нам не вистачає повноважень для реалізації цього закону", – проінформував він.

Читайте такожРезніков закликав кожного українця подумати, як він відбиватиме можливу агресію РосіюНагадаємо, 1 січня в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Складовими національного спротиву є Сили територіальної оборони, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву. Основою підготовки громадян України до національного спротиву є їхня загальновійськова підготовка, яка організовується за територіально-зональним принципом.

Командувачем Сил територіальної оборони української армії призначено генерала Юрія Галушкіна.

"Фундаментом" добровольчих формувань територіальних громад мають стати українці, які служили в армії, в якихось військових формуваннях чи працювали у правоохоронних органах.

Агресія Росії проти України – найважливіше

Росія навесні 2014 року незаконно анексувала Крим, також російські війська вдерлися на частину Донецької та Луганської областей. Влада РФ підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР".

Конфлікт між Україною та Росією став ще гострішим восени 2021-го.

Російська сторона перекинула до кордону з Україною багато військових та техніки, в нашій країні та низці її західних партнерів заговорили про загрозу широкомасштабного вторгнення РФ.

Президент Володимир Зеленський у січні цього року спробував заспокоїти українців – сказав, що ризик вторгнення Росії в Україну зберігається з 2014 року й не зріс.

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