Окупанти обстрілюють самі себе, щоб потім звинуватити ЗСУ.

В районі Запорізької АЕС в Енергодарі чутно вибухи. Жителі міста пишуть в Мережі, що окупанти влаштували провокації. Вони обстрілюють територію атомної електростанції.

Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" з посиланням на очевидців.

За словами жителів Енергодара, рашисти можуть створити екологічну катастрофу. Вони обстрілюють територію Запорізької АЕС зі ствольної та реактивної артилерії. Українських співробітників атомної електростанції замкнули в приміщеннях і не випускають. А робітники, яких привезли росіяни, евакуюються в прискореному режимі.

Нагадаємо, ще на початку липня з'явилася інформація, що Росія перетворює Запорізьку АЕС на військову базу. В межах об'єкта розташували різну техніку: РСЗВ "Смерч" і "Град", танки, бронетранспортери.

У середині липня голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив про удари по Нікополю з території атомної електростанції. А експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що РФ намагається налякати Захід за допомогою Запорізької АЕС.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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