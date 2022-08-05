В районі Запорізької АЕС в Енергодарі чутно вибухи. Жителі міста пишуть в Мережі, що окупанти влаштували провокації. Вони обстрілюють територію атомної електростанції.
Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" з посиланням на очевидців.
За словами жителів Енергодара, рашисти можуть створити екологічну катастрофу. Вони обстрілюють територію Запорізької АЕС зі ствольної та реактивної артилерії. Українських співробітників атомної електростанції замкнули в приміщеннях і не випускають. А робітники, яких привезли росіяни, евакуюються в прискореному режимі.
Нагадаємо, ще на початку липня з'явилася інформація, що Росія перетворює Запорізьку АЕС на військову базу. В межах об'єкта розташували різну техніку: РСЗВ "Смерч" і "Град", танки, бронетранспортери.
У середині липня голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив про удари по Нікополю з території атомної електростанції. А експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що РФ намагається налякати Захід за допомогою Запорізької АЕС.
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