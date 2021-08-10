Після того, як фото з полювання потрапили в ЗМІ, депутат Стефан Магас видалив більшу частину з них зі своєї сторінки в Facebook.

У мережі розкритикували депутата Івано-Франківської міської ради Стефана Магаса, який похвалився відстрілом качок.

Фотографії, на яких депутат позує з мертвими пернатими, він виклав на своїй сторінці в Facebook.

На одному зі знімків депутат з Прикарпаття тримає за горло тушку качки, у другій руці у нього – рушниця.

"Перший трофей", - прокоментував фотографії Магас.

Як повідомляє Obozrevatel, народний обранець також виклав численні фотографії, які демонструють всі тонкощі полювання - від вбивства дикої птиці до її чищення і приготування на камеру. Відзначається, що їм вдалося вбити з десяток пернатих. Однак сьогодні вранці депутат видалив ці знімки і відео.

У коментарях під постом користувачі мережі різко розкритикували "подвиги" Стефана Магаса, зазначивши, що депутату, ймовірно, не вистачає зарплати на їжу.

Сезон полювання в Україні 2021 - коли починається

З суботи, 7 серпня, в Україні розпочався сезон полювання на диких птахів.

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" цього року встановлено такі терміни проведення полювання:

на пернату дичину (гусей, норця великого, качок, лиску, куликів) - з 16:00 7 серпня і до 28 листопада 2021 року включно;

на голубів, перепела - з 16:00 7 серпня і до 5 листопада 2021 року включно;

на фазана - з 2 жовтня по 28 листопада 2021 року включно.

На пернату дичину дозволяється полювати в суботу, неділю та середу;

Денна норма відстрілу одним мисливцем не повинна перевищувати: гусей - 1 особина; качок - 5 особин; норця великого - 2 особини; лисок - 6 особин; голубів - 10 особин; куликів - 10 особин; перепелів - 15 особин.

Автор: Денис Прядко