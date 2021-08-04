За рішенням суду, чоловік має відшкодувати потерпілій 5 тисяч гривень за моральну шкоду.

На Херсонщині чоловік посварився зі своєю сусідкою, бо вирішив, що вона вкрала в нього качку, а під час скандалу показав їй свої оголені сідниці. Суд забов’язав його відшкодувати їй 5 тисяч гривень моральної шкоди.

Про це йдеться у вироку Білозерського райсуду Херсонської області, що опублікований в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Відповідно до показів потерпілої, чоловік постійно влаштовує сварки з нею та іншими сусідами. На початку квітня цього року він почав нецензурно лаятись в її бік, а також кидати їй на подвір`я каміння і склянки.

Жінка викликала поліцію, та це не зупинило дебошира. Він продовжував лаятись на потерпілу, а в певний момент публічно оголився та продемонстрував їй свої сідниці. Свідками цієї пригоди стали діти жінки, її чоловік та сусіди.

Зазначається, що скандал тривав цілий день, приблизно з 11.00 до 22.00 години. Поліція приїздила на виклики двічі, проводили бесіди з хуліганом, але він не зупинявся і продовжував.

Обвинувачений пояснив суду, що був дуже засмучений, адже в нього зникла качка. Чоловік вирішив, що її вкрали сусіди, і почав сварку. Свою провину чоловік визнав повністю і щиро покаявся. Він також вибачився перед потерпілою.

Потерпіла подала до суду цивільний позов,який мотивувала тим,що її моральному здоров`ю спричинено значної шкоди. Розмір моральної шкоди вона оцінила у 25 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним за ст.296 ч.1 КК України (хуліганство) та призначив йому покарання у виді двох років обмеження волі з іспитовим строком в 1 рік.

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Вимоги позивачки суд задовольнив лише частково, визнавши обґрунтованим розмір моральної шкоди в сумі 5 тисяч гривень.

Раніше в Одесі правоохоронець вдарив чоловіка, який оголив перед ним сідниці. Відео інциденту було оприлюднено в мережі.

Автор: Дмитро Захаров