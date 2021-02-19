Володимир Зеленський / фото president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони розглянула стан виконання указів президента Володимира Зеленського і рішень своїх засідань у період з 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки.

"Четверте рішення, яке розглядалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони - це було про стан виконавчої дисципліни при виконанні указів президента, рішень Ради національної безпеки і оборони, які за час президенства Володимира Зеленського інсталювалися через відповідні укази", - заявив Данілов.

Інших подробиць він не повідомив.

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Автор: Віталій Саєнко