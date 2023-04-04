Раніше посадовцю повідомили про підозру за незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

Викрито заступника голови Федерації профспілок України на спробі дати 150 тисяч доларів хабара за зміну запобіжного заходу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Прізвище не називається, але раніше в ЗМІ йшлося про Володимира Саєнка, якому було повідомлено про підозру за незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

"Чиновник через посередника планував передати 150 тисяч доларів США для зміни запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в ДБР нагадали, що у грудні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру заступнику голови Федерації профспілок України.

Підозра чиновнику Федерації профспілок - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2022 року заступнику голови Федерації профспілок України повідомлено про підозру за незаконне відчуження будівлі державної курортної бальнеологічної лікарні у Києві у 2019 році. У справі проходять ще й четверо колишніх посадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

Згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана, ще й за значно нижчою вартістю.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника голови Федерації профспілок України строком на два місяці. Це рішення було неодноразово пролонговано.

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