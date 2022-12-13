Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення 124 млн грн застави.

Заступнику голови Федерації профспілок України повідомлено про підозру за незаконне відчуження будівлі державної курортної бальнеологічної лікарні у Києві.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

"Згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю", - йдеться у повідомленні в ДБР.

Зазначається, що посадовцю повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн. грн., а також відсторонив його від посади заступника голови Федерації профспілок України строком на два місяці.

У ДБР нагадують, що раніше було повідомлено про підозру чотирьом колишнім київським чиновникам у справі про незаконну передачу майна профспілкам.

У межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження майна до АРМА передано понад 440 об’єктів, що знаходились в користуванні профспілок.

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