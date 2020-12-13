У фракції "Голосу" чекають, що розглядатимуться питання про ухвалення держбюджету-2021.

Завтра вранці голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере нараду голів фракцій.

Читайте такожНаступного тижня профільний комітет Ради займеться держбюджетом - депутат

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра на 10:00 голів фракцій знову збирає спікер", - написав він.

"Ймовірна повістка: готовність бюджету-2021. Все-таки у вівторок голосування вже. Порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу (він проходить, якщо тільки голосують відразу в цілому). Кадрові призначення теж варто обговорити. Ну, і, напевно, обговоримо графік роботи Ради під час січневого локдауну", - повідомив Железняк.

Держбюджет-2021

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

9 грудня 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розглядатиме проект закону про державний бюджет України на 2021 рік 15 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська