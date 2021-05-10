Під час заходу порушуватимуть питання, якими є й мають стати ЗСУ, Нацгвардія, Служба безпеки, Національна поліція та Державна прикордонна служба.

Президент Володимир Зеленський завтра візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», який триватиме в Києві з 11 до 13 травня.

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

«В рамках заходу перші особи держави, посадовці, вітчизняні й міжнародні експерти, представники громадськості та дипломатичного корпусу обговорюватимуть, як держава дбає про безпеку сьогодні та якою вона буде за декілька років», - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнський форум «Україна 30» у травні: коли він відбудеться і що на ньому обговорять

Під час Всеукраїнського форуму «Україна 30», який відбуватиметься 11-13 травня, обговорюватимуть питання безпеки країни, як повідомляється на сайті форуму.

«Росія залишається джерелом довгострокових системних загроз національній безпеці України, світовій стабільності та міжнародним демократичним цінностям. Це обумовлює необхідність запровадження дієвої стратегії, яка має забезпечити припинення агресії та відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону на основі міжнародного права», - йдеться у повідомленні.

Серед завдань форуму, зокрема, – обговорення теми національної безпеки України на тлі посилення військової присутності північного сусіда на кордонах України; інформування суспільства про важливі та необхідні заходи, до яких вдається держава в рамках виконання безпекової стратегії; проведення суспільно значущого діалогу з питань національної безпеки із представниками стратегічних партнерів держави. Також на форумі визначатимуть першочергові завдання у проведенні реформ та розвитку сил, секторів та індустрій, що пов'язані із забезпеченням безпеки в Україні; розглядатимуть тему інформаційної та кібербезпеки, а також заходи, необхідні для їх посилення, зокрема створення сил кібероборони. Крім того, учасники заходу обговорять питання внутрішньої безпеки та майбутнього Нацгвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також роль Служби безпеки і реформування Збройних сил.

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Автор: Світлана Закелова