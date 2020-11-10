Речниця президента Юлія Мендель розповіла про стан Володимира Зеленського, який захворів на коронавірус.
Глава держави, каже вона, вчора "почувався добре" і "був у доброму гуморі". Про це пише "BBC News Україна".
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"... Майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня", - сказала Мендель.
Вона зазначила, що у президента невелика температура, якихось інших симптомів поки що немає.
Надалі, пояснила Мендель, Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме.
Речниця президента розповіла, що він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів.
Коронавірус в Офісі президента: що відомо
- 9 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Влітку цього року коронавірусною інфекцією COVID-19 перехворіла дружина президента Олена.
- На початку літа президент Зеленський казав, що хотів сам заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".
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