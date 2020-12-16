Головними політичними подіями 2020 року у світі українці назвали вибори у США (29%) й епідемію COVID-19, а також пов’язані з нею протиепідемічні заходи (27,5%).

Головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори, політиком року визнано президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Центру Разумкова.

"Головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори (їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів), причому більшість тих, хто назвав цю подію (54%), вважають її позитивною, і лише 11% - негативною", - йдеться в результатах.

Крім того, 23% українців назвали політичною подією року епідемію COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи (карантин, локдаун) (майже всі респонденти - 95% - трактують цю подію як негативну).

"4,5% опитаних згадали рішення Конституційного Суду про скасування антикорупційних законів, 3% - ухвалення закону про ринок земель сільськогосподарського призначення, 3% - перемир’я на Донбасі, 2% - економічну кризу та зниження рівня життя населення, 2% - підвищення цін на газ та комунальних тарифів, 2% - звільнення полонених, 1% - війну на Донбасі. Кожна з інших подій називалася менш ніж 1% опитаних. Жодної події не змогли назвати 20% респондентів", - вказують соціологи.

Головними політичними подіями 2020 року у світі українці назвали вибори у США (29%) та епідемію COVID-19, й пов’язані з нею протиепідемічні заходи (27,5%).

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Половина (49,5%) тих, хто назвав головною подією вибори у США, вважають її позитивною, і лише 9% - негативною, 96% тих, хто назвав головною подією епідемію COVID-19, трактують її як негативну.

10% респондентів назвали вибори в Білорусі головною подією року у світі, 5% - війну в Нагірному Карабаху, 2% - світову економічну кризу, 1,5% - створення вакцини від COVID-19.

Жодної події не змогли назвати 18% (наприкінці минулого року жодної значущої події у світі у 2019 році не могли пригадати 51% респондентів).

Політиком 2020 року визнано президента України Володимира Зеленського - його назвали 20% респондентів, хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (тоді політиком року його назвали 46%). 10% опитаних назвали політиком року Петра Порошенка, 5% - Юрія Бойка, 4% - Віктора Медведчука, 3% - Дмитра Разумкова, 3% - Юлію Тимошенко, 2% - Віталія Кличка, 2% - Володимира Гройсмана. 36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика (у 2019 році - 24%).

Попри те, що 20% респондентів назвали Зеленського політиком року, помітно більше (42%) назвали його розчаруванням 2020 року. 10% розчаруванням року вважають Порошенка, по 2% - Віктора Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, 1% - Святослава Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого.

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Як проводилося опитування

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Костянтин Гончаров