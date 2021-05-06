Зеленський сьогодні зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном / REUTERS

Президент Володимир Зеленський відреагував на журналістку, яка користувалася російським перекладачем, фразою «Вони тут», натякаючи на Росію.

Читайте такожБлінкен відповів на запрошення Байдена до УкраїниКороткий діалог між представницею ЗМІ й главою держави відбувся під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 6 травня.

На подію з українського боку акредитували 20 працівників медіа. Коли Зеленський доповідав про ситуацію на Донбасі, то раптом перепитав у журналістки поряд, чи розуміє вона його.

«Саме через снайперські постріли було більшість загиблих цього року..», – почав Зеленський, але звернувся до журналістки, чи чує вона те, що він каже.

«Ви не чуєте, так? Російський переклад? Вони чують, вони усюди», – заявив з легкою іронією Зеленський, натякнувши на росіян.

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Автор: Яна Ставська