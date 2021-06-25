На переконання глави Української держави російська "паспортизація" на Донбасі є свідчення того, що “Мінські домовленості” не виконуються Росією.

Президент України Володимир Зеленський назвав Мінські домовленості “ледве живим” документом та переконаний, що його зустрічі з президентами США та РФ можуть сформувати новий порядок денний у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Про це глава держави розповів у ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

Зеленський відзначив, що за інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ вже видала на Донбас 650 тисяч своїх паспортів, з них — 350-400 тисяч підтверджені.

“Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає у Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку РФ”, - заявив він.

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На переконання глави Української держави російська “паспортизація” на Донбасі є свідчення того, що “Мінські домовленості” не виконуються Росією.

“Він (“Мінськ” - УНІАН) і народився ледве живим. Те, що було підписане 2015-го, я вважаю, ледве живе. Питання в тому, що це сьогодні “Нормандія”, опираючись на “Мінськ”, чи “Мінськ”, опираючись на зустрічі в “Нормандії”. Це єдиний документ і не треба закривати, але треба відкривати іншу адженду (порядок денний — УНІАН). Я вважаю, що зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду у вирішенні цих питань. Принаймні, нам потрібно спробувати”, - переконаний Зеленський.

Зустріч Зеленського з Путіним

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він вкотре повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення отримав керівник ОП Андрій Єрмак.

В інтервю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обовязково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

Своєю чергою у Кремлі заявили про відсутність конкретики щодо зустрічі Зеленського та Путіна.

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Автор: Костянтин Гончаров