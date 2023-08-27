Глава держави також відповів, чи варто українським військам переходити російські кордони і воювати на території країни-агресора.

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що при деокупації Криму мова йтиме про військовий шлях. На його думку, питання звільнення півострова можна "дотиснути" політично.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук. За його словами, завдяки уникненню військової деокупації Криму вдасться зберегти життя людей, у тому числі військових.

"Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних, чи умовних, кордонах із Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було би краще. Я думаю перш за все про тих, хто це буде виконувати", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що питання про те, чи варто українським військам переходити російські кордони і воювати на території цієї країни-агресора, лежить в площині того, чи готові ми жертвувати своїми людьми заради цього, а також підтримкою низки держав.

"Ви сказали, а чи буде там війна на території Росії. Будь-яка війна - все одно втрати, де б вона не була. Все треба розраховувати", - сказав президент.

Він зазначив, що в світі є низка великих держав, які не підтримують Росію лише тому, що для них є неприйнятним порушення територіальної цілісності держави, адже "для них це болюче питання".

"Якщо я умисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави (вже) не буде. А далі ти вже думаєш, що важливіше зараз для народу України", - сказав Зеленський.

Звільнення Криму - інші заяви

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня керівник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ скоро будуть на території півострова.

Тим часом, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна повертатиме собі Крим військовим шляхом, бо інших варіантів поки що немає. Він додав, що без деокупації Криму війну не можна вважати завершеною.

Також Данілов зазначив, що коли почнеться військове звільнення Україною Криму, всі це побачать та зрозуміють. За його словами, це буде більш потужна операція, ніж те, що зараз відбувається на півострові.

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