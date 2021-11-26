За його словами, головне, що вони "не ложились під Януковича".

Президент України Володимир Зеленський не бачить нічого страшного, що в його команді працюють люди, які обіймали посади за часів Януковича.

Про це він заявив під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

"Що стосується нових облич. В більшості своїй обличчя нові. Так, ви праві, є люди з часів Януковича. Але ж це не його соратники. Але і ми з вами жили за часів Януковича. Я був продюсером компанії, яка не ложилась під Януковича, а ви були, напевно, журналістом, який так само виконував свою справу чесно", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Офісі генерального прокурора оголосили про завершення досудового розслідування стосовно екс-президента України Віктора Януковича та 9 високопосадовців (колишніх керівників силового блоку), які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі Києва, що призвело до загибелі 67 цивільних осіб.

Всіх їх судитимуть заочно, оскільки вони з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, здебільшого на території Росії.

Прес-марафон Зеленського

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, проходить прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

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Автор: Дмитро Хилюк