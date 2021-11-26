Президент звинуватив журналіста у тому, що такі питання він ставить, бо не отримав посади у владі.

Президент Володимир Зеленський не відповів на запитання журналіста Юрія Бутусова, чому за його каденції було зірвано низку спецоперацій наших розвідників і чи причетний до цього керівник комітету з розвідки Руслан Демченко.

Це сталося під час прес-марафону 26 листопада.

Журналіст Юрій Бутусов спитав у президента, чи не соромно йому за зрив декількох операцій, які зірвалися після того, як Зеленський призначив Демченка керівником комітету з розвідки.

Мова йде про зрив спецоперацій щодо постачання в Україну кліспронів, захоплення в'язниці "Ізоляція", щодо вагнерівців влітку 2020 року і ще декількох операцій, зокрема у грудні минулого року - потрапив у засідку і загинув розвідник Євген Голубєв.

Читайте такожЗеленський заявив, що телефон Єрмака "слухали" іноземні розвідкиЗеленський спочатку відповів, що Демченко служив також і в адміністрації президента Порошенка, а за часів Януковича він, бувши на посаді заступника міністра закордонних справ, не ставив підписи під харківськими угодами.

Потім зеленський почав звинувачувати Олександра Турчинова у втраті Криму, а Порошенка - Донбасу.

Потім перейшов до звинувачень й самого журналіста.

"Пане Бутусов, ви мені кажете про відповідальність за життя і смерті людей. За останній тиждень щоденно дві три міжнародні розмови у мене я провожу через вас. Бо ви - перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого дрону по НЗФ на окупованому Донбасі. Ви виклали цю інформацію та само, як зливали інформацію щодо Бурби. Хочу вам нагадати, коли я став президентом, ми мали з вами розмову щодо створення команди, говорили як будувати країну. Але вам не дали ніякої посади й ви на це розізлилися. Є ще одна причина - на вашій совісті смерті людей, бо після вашої інформації про наш дрон було багато атак ворожих дронів на наших людей", - сказав Зеленський.

Після цього розпочалася перепалка між Бутусовим і Зеленським, яку обидва супроводжувати звинуваченнями.

Бутусов: "Плутається в показах"

Зеленський: "Покази можете ви надавати"

Бутусов: "Про вагнерівців щось вам важко говорити"

Бутусов: "Я хочу сказати, що все, що ви сказали - брехня (на тему вагнерівців, - УНІАН). Ви це кажете, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка - російського агента. Тому ваша тактика - оббрехати людей видумати купу балачок і весело піти. Ваша брехня всім вже добре видна. На відміну від вас я дав покази у ДБР ще у вересні 2020 року. Тому я хочу, щоб ви припинили брехню, бо керівництво державою під час війни це не "Квартал" і вам це треба вивчити. Дуже прикро, пане президенте"

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 листопада, відбувається прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

Прес-марафон Зеленського: що потрібно знати:

Автори: Дмитро Хилюк, Марта Гичко