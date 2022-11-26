Президент України наголосив, що 60 кораблів із продовольством готуються до відправки до країн Азії та Африки.

В рамках ініціативи Grain From Ukraine акумульовано уже майже 150 млн доларів, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Наш саміт підтримали понад 20 держав. Зальна сума, яку ми акумулювали для Grain From Ukraine, – уже майже 150 млн доларів. Робота продовжується. Готуємо до 60 кораблів", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що ніколи більше голод не має використовуватись як зброя.

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"Сьогодні ми провели перший міжнародний саміт. Ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу. Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше", - зазначив президент.

Він подякував всім, хто допомагає Україні і працює заради європейської та глобальної безпеки.

Зеленський також закликав сьогодні вшанувати памʼять українців, дітей і дорослих, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом.

Зернова ініціатива України

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи двадцяти" закликав лідерів цих країн приєднатися до українською ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим.

26 листопада Зеленський оголосив про старт нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

За його словами, Україна планує відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші.

Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тис. людей.

Зеленський закликав партнерів брати участь у ініціативі і повідомив, що до Grain from Ukraine на сьогодні приєдналися вже 20 країн, ще понад 10 - готуються приєднатися. Зокрема, Велика Британія виділить 5 млн фунтів стерлінгів на реалізацію української ініціативи Grain from Ukraine з доставки продовольство найбіднішим країнам.

Також президент пропонує розширити експортну зернову ініціативу на інші українські порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області.

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