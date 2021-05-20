Водночас 12,8% українців підтримали б лідера партії "Європейська солідарність" Порошенка.

Чинний глава Української держави Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку громадян, якби найближчим часом проводились вибори президента.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного 16-18 травня соціологічною групою «Рейтинг».

Зазначається, що якби найближчим часом відбулися вибори президента, то (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором):

30,2% проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського,

12,8% підтримали б лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка,

11,9% - співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка,

11,1% - лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко,

7,6% - лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка.

Читайте такожЗ-поміж усіх президентів українці найбільше довіряють Зеленському і Кучмі – опитуванняТакож вказується, що якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський та Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% – проголосували б за Порошенка. Уразі виходу до другого туру Зеленського та Тимошенко – 62% на користь чинного президента, 38% – за лідера партії «Батьківщина». У разі виходу до другого туру Бойка з главою держави, за Зеленського – 69%, лідера партії «Опозиційної платформи – За життя» – 31%.

Як проводилося опитування

В опитуванні методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) взяли участь 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,%.

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Автор: Костянтин Гончаров