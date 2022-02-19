Анджей Дуда сказав, що діалог з Росією "значною мірою вичерпується".

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що спровокована Росією криза на Донбасі й навколо кордону України "наближається до критичної".

Про це він заявив у відеозверненні після онлайн-конференції з лідерами США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Румунії та керівників ЄС та НАТО, цитує Укрінформ.

"Cитуація є серйозною, всі прекрасно усвідомлюють, що напруга величезна, ми спостерігаємо обстріли на лінії зіткнення, бачимо масовану російську пропаганду. Cитуація наближається до пункту, якого всі побоюються, і який можна вважати критичним", - сказав він.

Дуда наголосив, що з Росією весь час ведеться діалог, але його можливості "значною мірою вичерпуються".

Натомість, зазначає Дуда, Україна у цій ситуації поводиться спокійно й уникає провокацій: "Усі підкреслювали, що влада у Києві веде себе дуже відповідально у цій надзвичайно складній ситуації. Росіяни згрупували біля кордонів України і в Білорусі величезну військову силу, небачену від Другої світової війни".

Польський лідер додав, що відповідь на агресію Росії з боку Європи й США повинна бути "твердою і буде такою".

Водночас президент Польщі нагадав про озвучені Заходом терміни імовірного нападу Росії: "Ми всі усвідомлюємо, що Олімпіада ще триває, але вона завершиться в неділю. Що буде далі? Ми всі готові".

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО в Росію. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

Як з’ясувала громадськість, відеоролики терористів Пасічника і Пушиліна були записані за кілька днів до ескалації на сході.

Ввечері того ж дня американський президент Джо Байден, виступаючи у Білому домі з оновленими розвідданими про пересування військ РФ, заявив, що впевнений у тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення до України найближчими днями чи тижнями.

Ескалація на Донбасі сталась на тлі зростання загрози вторгнення з участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

У вчорашніх провокаціях бойовики звинуватили Збройні сили. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити російським найманцям і вчергове наголосив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

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