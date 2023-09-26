На подання перших звітів партій можна очікувати до п’яти місяців.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який стосується звітування партій за кошти, які виділються їм на діяльність з бюджету України.

Євроінтеграційний Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій" ( реєстраційний номер 9419-1) ухвалений парламентом 23 серпня 2023 року.

Ним відновлюється звітування політичних партій про витрати.

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Протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії мають подати до НАЗК звіти. Партії, що не мають державного фінансування такі звіти мають подати протягом 120 днів.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. "Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців", - додає він.

Відновлення звітування партій - деталі

Як відомо, Верховна Рада України проголосувала за Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій" 23 серпня. Його ухвалення підтримало 309 народних депутатів України.

Звітування партій було зупинено у 2020 році через COVID-19, а пізніше через введення в Україні воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Як повідомляє Рух "Чесно" 90% від загального бюджету державного фінансування розподіляється між парламентськими партіями пропорційно до їхнього результату на останніх парламентських виборах. Тож на те, хто і скільки грошей з бюджету отримує, основний вплив мають саме виборці. Ще 10% від загального фонду розподіляють між партіями, які дотримались гендерної квоти (не більше двох третіх представників однієї статі у парламенті).

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