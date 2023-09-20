За виправлення законопроекту проголосував 341 депутат.

Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимир Зеленського щодо відкриття електронних декларацій.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, депутати виправили закон про е-декларування 341 голосом.

"Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування. За – 341, конституційна більшість. Зміни передбачають одразу відкриття декларацій", – написав нардеп.

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Железняк додав, що цього разу усі депутати в залі зал були "тотально за відкритість".

Скандал з законом про електронні декларації

5 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закони про відновлення електронного декларування, а також про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій. При цьому підготовлений до другого читання законопроект передбачав закритість реєстру декларацій ще на один рік.

Відновлення електронного декларування, в тому числі з відкритими деклараціями, було структурним "маяком" МВФ в рамках програми розширеного фінансування.

12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон про електронне декларування, зазначивши, що обмеження щодо відкритості декларацій є неприйнятними. "Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований", - казав тоді президент.

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