Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимир Зеленського щодо відкриття електронних декларацій.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, депутати виправили закон про е-декларування 341 голосом.
"Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування. За – 341, конституційна більшість. Зміни передбачають одразу відкриття декларацій", – написав нардеп.
Железняк додав, що цього разу усі депутати в залі зал були "тотально за відкритість".
Скандал з законом про електронні декларації
5 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закони про відновлення електронного декларування, а також про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій. При цьому підготовлений до другого читання законопроект передбачав закритість реєстру декларацій ще на один рік.
Відновлення електронного декларування, в тому числі з відкритими деклараціями, було структурним "маяком" МВФ в рамках програми розширеного фінансування.
12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон про електронне декларування, зазначивши, що обмеження щодо відкритості декларацій є неприйнятними. "Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований", - казав тоді президент.