Клименку знайшли посаду: Зеленський розкрив деталі

Президент також окреслив коло завдань, які постануть перед ексміністром внутрішніх справ на новій посаді.

Ігорю Клименку, який займав посаду міністра внутрішніх справ, запропоновано посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зустрічався з Клименком і подякував за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ.

"Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ про призначення вже готується", - повідомив Зеленський.

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При цьому він зазначив, що головне завдання для нового очільника РНБО полягатиме в тому, щоб максимально результативно координувати співпрацю між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденно контролювати виконання рішень.

За його словами, уряд, Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати для досягнення визначених державних цілей:

"Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв".

Як відомо, на сьогодні секретарем РНБО є Рустем Умєров.

Ситуація навколо призначення Клименка

Ще вчора, 16 липня, президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, що Клименко розглядається як кандидат на посаду міністра оборони.

При цьому, багато народних депутатів заявляли, що не проголосують за кандидатуру Клименка на посаду міністра оборони.

В той же день, 16 липня, президент Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгену Хмарі очолити Міністерство оборони - до офіційного призначення на посаду.

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