Клименку знайшли посаду: Зеленський розкрив деталі

Ігорю Клименку, який займав посаду міністра внутрішніх справ, запропоновано посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зустрічався з Клименком і подякував за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ.
"Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ про призначення вже готується", - повідомив Зеленський.
При цьому він зазначив, що головне завдання для нового очільника РНБО полягатиме в тому, щоб максимально результативно координувати співпрацю між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденно контролювати виконання рішень.
За його словами, уряд, Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати для досягнення визначених державних цілей:
"Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв".
Як відомо, на сьогодні секретарем РНБО є Рустем Умєров.
Ситуація навколо призначення Клименка
Ще вчора, 16 липня, президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, що Клименко розглядається як кандидат на посаду міністра оборони.
При цьому, багато народних депутатів заявляли, що не проголосують за кандидатуру Клименка на посаду міністра оборони.
В той же день, 16 липня, президент Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгену Хмарі очолити Міністерство оборони - до офіційного призначення на посаду.