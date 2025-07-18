Президент звільнив Олександра Литвиненка з цієї посади.

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це йдеться в указі глави держави №496/2025 від 18 липня. "Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Іншим указом президент звільнив Олександра Литвиненка з цієї посади.

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Нагадаємо, Умєров обіймав посаду міністра оборони з 6 вересня 2023, а Литвиненко працював на посаді голови РНБО з 26 березня 2024 року.

Кадрові перестановки у верхівці влади

17 липня Зеленський анонсував продовження переформатування українського сектору безпеки.

На цьому тижні Верховна Рада відправила уряд Дениса Шмигаля у відставку. Новим прем’єр-міністеркою стала Юлія Свириденко, а новим міністром оборони – Шмигаль. Також призначено і інших міністрів у складі нового уряду.

Зеленський назвав завдання, які має виконати новий Кабмін на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Глава держави зазначив, що необхідно гарантувати українським захисникам упевненість у достатньому забезпеченні Сил оборони, і для цього буде збільшуватися внутрішній економічний потенціал.

Раніше Умєрова розглядали кандидатом на посаду посла Україні в США.

Натомість, посаду посла України в США може обійняти Ольга Стефанішина.

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