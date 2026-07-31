Зеленський оновив склад РНБО: опубліковано новий список осіб

Зміни у складі РНБО пов'язані з ухваленням нового складу Кабміну 16 липня.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ради національної безпеки та оборони України. Указ президента опубліковано на офіційному сайті.

Рішенням Зеленського зі складу РНБО вивели ексглаву МВС Ігоря Клименка, колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ексміністра економіки Олексія Соболева та ексміністра оборони Михайла Федорова.

Натомість до персонального складу указом президента України введено:

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міністра внутрішніх справ Івана Вигівського;

головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого;

прем'єр-міністра України Сергія Корецького;

міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка;

міністра юстиції Дениса Маслова;

першого заступника голови СБУ Олександра Поклада;

виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару.

Окрім цього, у персональному складі РНБО затвердили першого заступника Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Новий склад Кабміну: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України 16 липня ухвалила новий склад Кабінету міністрів України. Рішення підтримали 264 народних депутатів. При цьому, 15 депутатів проголосували проти, утрималися - 19, а не голосували - 20. Жодного голосу "за" не дала "Європейська солідарність", "Батьківщина" - лише один, а фракція "Голос" - два. Також депутати проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень народних депутатів Безгіна та Маслова (обидва зі "Слуги народу"), які тепер переходять на роботу в уряд.

Також ми писали, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю заперечив, що причиною його звільнення став конфлікт з ексголовкомом ЗСУ Олександром Сирським. Федоров зазначив, що після початку змін у системі закупівель та тендерів навколо міністерства посилився тиск, а в медіапросторі почали "сіяти негатив". Ексміністр оборони додав, що заздалегідь попереджав президента, що зміни спричинять невдоволення. У відповідь Зеленський порадив йому чинити так, як вважає за правильне - "по совісті".

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