Зеленський оновив склад РНБО: опубліковано новий список осіб

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ради національної безпеки та оборони України. Указ президента опубліковано на офіційному сайті.
Рішенням Зеленського зі складу РНБО вивели ексглаву МВС Ігоря Клименка, колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ексміністра економіки Олексія Соболева та ексміністра оборони Михайла Федорова.
Натомість до персонального складу указом президента України введено:
- міністра внутрішніх справ Івана Вигівського;
- головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого;
- прем'єр-міністра України Сергія Корецького;
міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка;
міністра юстиції Дениса Маслова;
першого заступника голови СБУ Олександра Поклада;
виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару.
Окрім цього, у персональному складі РНБО затвердили першого заступника Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
Новий склад Кабміну: що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України 16 липня ухвалила новий склад Кабінету міністрів України. Рішення підтримали 264 народних депутатів. При цьому, 15 депутатів проголосували проти, утрималися - 19, а не голосували - 20. Жодного голосу "за" не дала "Європейська солідарність", "Батьківщина" - лише один, а фракція "Голос" - два. Також депутати проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень народних депутатів Безгіна та Маслова (обидва зі "Слуги народу"), які тепер переходять на роботу в уряд.
Також ми писали, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю заперечив, що причиною його звільнення став конфлікт з ексголовкомом ЗСУ Олександром Сирським. Федоров зазначив, що після початку змін у системі закупівель та тендерів навколо міністерства посилився тиск, а в медіапросторі почали "сіяти негатив". Ексміністр оборони додав, що заздалегідь попереджав президента, що зміни спричинять невдоволення. У відповідь Зеленський порадив йому чинити так, як вважає за правильне - "по совісті".